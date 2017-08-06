Тиллерсон: новые санкции против Северной Кореи – «хороший результат»

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон провел в Маниле встречи с министрами иностранных дел Мьянмы, Японии и Южной Кореи.

Глава американской дипломатии впервые находится с официальным визитом в Юго-Восточной Азии. Он встречается с представителями стран АСЕАН на фоне попыток США усилить давление на Северную Корею.

После встречи с министром иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва в воскресенье он назвал новые санкции, поддержанные Советом Безопасности ООН, «хорошим результатом». Кан Гён Хва также назвала новую серию санкций против КНДР «очень хорошим результатом».

Позднее в воскресенье Тиллерсон встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Состоялась и встреча госсекретаря с главой китайского МИДа Ван И.

США также выступают с новыми призывами о создании юридически обязывающего механизма, который мог бы предотвратить перерастание несовместимых территориальных претензий в Южно-Китайском море внасильственную конфронтацию.

Министры иностранных дел стран АСЕАН поддержали основы кодекса поведения в Южно-Китайском море на встрече с представителями Китая в воскресенье.

Хотя этот документ не является юридически обязывающим, он отдает приоритет сотрудничеству перед конфронтацией и рассматривается как уступка влиянию Китая.

США будут и далее добиваться создания механизма урегулирования споров и обеспечения свободы судоходства.

Кроме вопросов безопасности на море и денуклеаризации Корейского полуострова важное место в повестке дня мероприятий АСЕАН займут вопросы борьбы с терроризмом в регионе.

В начале визита на Филиппины Тиллерсон возложил венок к мемориалу на Американском кладбище в Маниле, отдав дань уважения более 17 тысячам американских и филиппинских военных, погибших в годы Второй мировой войны.