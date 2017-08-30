Ураган «Харви» вернулся в Техас

Ураган «Харви», вызвавший сильное наводнение в Хьюстоне и вынудивший тысячи людей покинуть свои дома, в среду вновь обрушился на штат Техас, двигаясь на восток и принеся дожди в соседний штат Луизиана.

Однако Национальный центр по ураганам прогнозирует, что шторм будет постепенно ослабевать, двигаясь вглубь континента и удаляясь от Хьюстона, где неизвестное количество людей по-прежнему не могут выбраться из домов, окруженных мутными водами глубиной по пояс.

Скорость ветра все еще составляет около 75 км/ч, и и.о. министра внутренней безопасности Элейн Дьюк предупредила, что в ближайшие дни, даже после прекращения рекордных дождей, вероятно «катастрофическое наводнение».

«Мы ожидаем, что Техас будет восстанавливаться в течение многих лет, и федеральное правительство будет участвовать в этом на долгосрочной основе», – заявила она.

Глава Федерального управления чрезвычайной помощи Брок Лонг заявил: «Пока мы по-прежнему находимся в режиме спасения жизней».

По словам Лонга, 30 000 человек были переселены в более 230 временных убежищ, а еще 1 800 расселены в отелях. Более 20 000 человек подали заявки на государственную помощь. Глава Береговой охраны Пол Цукунфт заявил, что операторы принимают более тысячи звонков о помощи в час.

Президент США Дональд Трамп во вторник посетил Техас, заслушав отчет о спасательных операциях. В среду он написал в «Твиттере»: «Увидев своими глазами ужасы и разрушения, вызванные ураганом "Харви", я еще больше сопереживаю храбрым жителям Техаса!»

Однако президент и первая леди Мелания Трамп не поехали в Хьюстон, больше всего пострадавший от наводнения, чтобы не мешать спасательным операциям в четвертом по величине городе США. Они встретились с представителями чрезвычайных служб в двух других городах.

Как заявили в Белом доме, Трамп планирует вновь посетить Техас в субботу, чтобы еще раз оценить последствия крупнейшего за десять лет шторма в США, и на этот раз может заехать в Хьюстон. Как ожидается, ущерб от шторма составит десятки миллиардов долларов.