Хьюстон: тропические ливни не прекращаются

На Хьюстон – четвертый по величине город США – в понедельник обрушились новые тропические ливни. Тем временем спасатели пытаются помочь тысячам жителей, пострадавших из-за сильного наводнения.

По прогнозам синоптиков, ураган «Харви», обрушившийся на побережье в пятницу вечером, принесет в окрестности Хьюстона еще до 25 см дождевых осадков, а к среде может прибавиться еще от 40 до 60 см. В некоторых районах уже выпало до 60 см осадков.

«Хотя сила ветра уменьшилась, я хочу подчеркнуть, что опасность еще не миновала, – заявила замминистра по национальной безопасности Элейн Дьюк. – Ситуация еще далека от безопасной. "Харви" по-прежнему опасный и исторический шторм». Она добавила, что уровень воды в реках на юге Техаса достигнет пикового уровня лишь позже на этой неделе.

«В настоящий момент мы сосредоточены на спасательных операциях, а к операциям по восстановлению перейдем позже на этой неделе. Но сегодня мы серьезно обеспокоены судьбой жителей Хьюстона и окрестных районов, которые оказались в бедственном положении и нуждаются в срочной помощи. Людям нужна помощь и мы прилагаем все усилия, чтобы ее оказать», – добавила Дьюк.

Глава Федеральной администрации по чрезвычайным ситуациям Брок Лонг заявил: «По нашим прогнозам, более 30 000 человек будут временно размещены в убежищах, чтобы стабилизировать ситуацию и обеспечить им помощь. Также мы готовы раздавать предметы первой необходимости и уже делаем это».

«Я призываю всех граждан не оставаться в стороне», – добавил он.

Глава Береговой охраны Пол Цукунфт заявил, что спасатели сверяются с картами Google, чтобы понять, откуда поступают призывы о помощи. «Мы хотим спасать жизни», – сказал он.

Президент США Дональд Трамп, во вторник планирующий посетить Техас, уже объявил штат зоной бедствия, что позволит получить помощь от национального правительства. В понедельник зоной бедствия также были объявлены некоторые районы соседнего штата Луизиана.

Чрезвычайные службы США в понедельник заявили, что намерены как можно скорее подтянуть в Техас федеральные ресурсы, чтобы помочь пострадавшим от наводнения жителям. По приблизительным оценкам, в помощи нуждаются более 450 000 человек.

Подписанный в понедельник указ президента о введении чрезвычайного положения в Луизиане поручает координацию помощи Министерству внутренней безопасности и Федеральному управлению по чрезвычайным ситуациям. Как сообщается в заявлении Белого дома, это поможет «облегчить страдания, причиненные местному населению, и предоставить необходимую помощь в принятии требуемых чрезвычайных мер», а также «спасти жизни и защитить имущество, здоровье и безопасность граждан, снизив или предотвратив угрозу катастрофы» в отдельных районах.