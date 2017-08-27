Шторм «Харви»: как минимум, двое погибших

Тропический шторм «Харви» унес жизни, по меньшей мере, двух человек. В воскресенье он вызвал беспрецедентные ливни на юго-востоке Техаса.

Первой жертвой шторма стал житель города Рокпорта, погибший в загоревшемся доме. Второй жертвой стала женщина, которая, по предположениям властей, погибла после того как выбралась из машины на затопленную улицу в Хьюстоне.

По данным Национальной службы погоды, с вечера пятницы в районе Хьюстона появились, по меньшей мере, семь торнадо.

Полиция Хьюстона призвала жителей города забираться на крыши, а не укрываться на чердаках, если их дома окажутся в зоне затопления

Порт Техас-Сити предполагает возобновить работу в течение 24-48 часов, после оценки нанесенного ущерба. Порт закрылся в пятницу при приближении шторма. Судам пока запрещено заходить и покидать судоходный пролив.

Пострадавшие

Кроме двух погибших, от шторма «Харви» пострадали, по меньшей мере, 14 человек в районе между Корпус-Кристи и Хьюстоном. Многие опасаются, что число пострадавших может вырасти. Власти Техаса предполагают, что им удастся отыскать других пострадавших после того, как шторм двинулся вглубь территории.

«Жители Хьюстона сталкивались с подобными ситуациями и ранее, но это одна из худших, если не самая худшая ситуация, которую переживал город», – заявил губернатор Техаса Грег Эббот, выступая в программе «На этой неделе» на канале АВС в воскресенье. Он добавил, что спасение максимально возможного числа людей является «самой главной целью» властей.

Национальная служба погоды в Хьюстоне в воскресенье назвала наводнение «катастрофическим, беспрецедентным и представляющим угрозу для жизни людей». Метеорологи предупредили, что оно может продолжиться на следующей неделе.

​Глава Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Брок Лонг, выступая на телеканале CNN в воскресенье, заявил, что федеральные чрезвычайные службы «останутся в регионе регионе на несколько лет». Он назвал стихийное бедствие «из ряда вон выходящим событием».



Проливные дожди



«Харви» стал наиболее жестоким ураганом на территории США за последний десяток лет. Уровень осадков в некоторых местах превысил 50 сантиметров.

Корреспондент «Голоса Америки» Селия Мендоса передает из Хьюстона: «Люди ошеломлены. Все закрыто. Люди тревожатся о том, что будет с ними, с их соседями, с их домами». Ураган застал некоторых людей на работе, и они пытаются связаться с родными, которые находились дома.

Поисково-спасательные операции



Эббот сообщил, что в поисково-спасательных операциях участвуют более тысячи человек. Им уже удалось спасти несколько человек, которые были подняты на вертолеты и вывезены из зоны затопления.

Президент Дональд Трамп в воскресенье написал в Твиттере, что благодаря «замечательной координации» между разными ведомствами удалось спасти тысячи людей. Он также сообщил, что намерен посетить пострадавшие районы Техаса, «как только такая поездка будет возможной» и не будет мешать работе.

Мэр Рокпорта Чарльз Вакс в интервью Weather Channel сообщил, что некоторые школы, дома и компании получили серьезные повреждения, некоторые были разрушены.

Ранее в субботу в результате шторма 338 тысяч человек остались без электроэнергии. К вечеру без электричества оставались около 200 тысяч человек. Поступали сообщения об отключениях сотовой связи.