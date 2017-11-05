Техас: стрельба в церкви

Данные о пострадавших уточняются
Несколько человек стали жертвами стрельбы, произошедшей в одной из церквей в южной части штата Техас, сообщили правоохранительные органы в воскресенье.
По данным местной прессы, незадолго до полудня в Баптистскую церковь в городе Сазерленд Спрингс вошел мужчина и открыл огонь.
Полиция оградила территорию, на которой имел место этот инцидент. Сообщений о количестве пострадавших и о том, были ли убитые, пока не поступало.
Стрелявший был схвачен полицией. Судя по сообщениям местных СМИ, в настоящее время он мертв.
Город Сазерленд Спрингс расположен в 48 километрах к югу от Сан-Антонио.
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