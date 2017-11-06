Стрельба в Техасе: правоохранительные органы выясняют мотивы преступления

Власти Техаса продолжают попытки выяснить мотивы 26-летнего Девина Келли, устроившего массовую стрельбу в баптистской церкви, в результате чего погибли 26 человек и еще 20 получили ранения.

Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил в интервью CBS News: «Очевидно, у этого человека была склонность к насилию, проблемы с психикой. Это была бочка с порохом, готовая взорваться в любой момент».

Эбботт добавил, что, по видимости, у Келли была некая связь с церковью, куда периодически ходили его тесть и теща. Однако в воскресенье, когда Келли открыл стрельбу по прихожанам, в церкви их не было. «Суть в том, что это была не просто беспорядочная стрельба», – пояснил он.

По данным Пентагона, Келли служил в ВВС с 2010 по 2014 гг., но в 2012 году был отдан под суд военного трибунала по обвинениям в избиении жены и ребенка. Келли приговорили к 12 месяцам лишения свободы, и в 2014 году уволили из вооруженных сил, лишив положенных льгот и пенсии.

Шериф округа Уилсон Джо Тэкитт заявил в интервью CNN, что не жалеет, что Келли не удалось взять живым: «Люди, которые были там, не хотят, чтобы такой человек жил».

Президент США Дональд Трамп, совершающий турне по странам Азии, заявил, что стрельба в Техасе вызвана «не ситуацией с огнестрельным оружием», а «серьезной проблемой с психическим здоровьем». Он назвал нападение «очень печальным событием», а стрелка – «психически больным человеком».

«Невозможно выразить словами ту боль и печаль, которые мы все чувствуем, и невозможно представить, какие страдания переживают те, кто потерял своих близких. Наши сердца разбиты», – сказал президент.

На место происшествия отправились представители ФБР и Управление по контролю за оборотом алкогольных напитков, табачных изделий, огнестрельного оружия и взрывчатых материалов, которые будут помогать местным правоохранительным органам в расследовании.

По словам шерифа Тэкитта, в машине подозреваемого было найдено много оружия.

Глава церковной школы Мэри Энн Монтгомери рассказала, что некоторые прихожане были знакомы с Келли.

Шерифф Тэкитт рассказал, что церковь снимает службы для последующей публикации на YouTube, однако нападение почти не попало в кадр. В ФБР считают, что Келли действовал в одиночку.