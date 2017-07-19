ИГИЛ – наиболее опасная террористическая группировка на планете

В среду на брифинге в Госдепартаменте США был представлен ежегодный доклад о глобальном терроризме. Как отмечается в докладе, в 2016 году количество терактов на планете снизилось по сравнению с предыдущим годом на 9%, а количество погибших – на 13%.

Одновременно официальные лица США напомнили, что наиболее активной террористической организацией в глобальном масштабе в 2016 году оставался ИГИЛ, способствовавший более чем двадцатипроцентному увеличению количества терактов в Ираке по сравнению с 2015-м годом.

Прозвучало предупреждение и о том, что боевики ИГИЛ продолжали действовать в ряде районов Ливии, Сомали, Йемена, Нигерии, Синайского полуострова, а также территорий вдоль афгано-пакистанской границы, используя существующий там вакуум власти.

ИГИЛ несет ответственность за большее количество атак и за гибель большего числа людей, чем любая другая террористическая группировка в 2016 году, подчеркнул и.о. координатора по проблемам борьбы с терроризмом Госдепартамента Джастин Сиберел.