Транзит президента Тайваня через США вызвал недовольство Пекина

Президент Тайваня в субботу отправилась в зарубежную поездку, что вызвало недовольство Пекина.

В ходе недельного турне Цай Инвэнь посетит три тихоокеанских государства: Тувалу, Соломоновы Острова и Маршалловы Острова. При этом ее маршрут пройдет через Гонолулу (штат Гавайи) и американскую территорию Гуам.

Напомним, что Китай претендует на суверенитет над демократическим самоуправляемым Тайванем и считает, что Цай Инвэнь добивается официальной независимости от Пекина.

Представитель МИДа КНР Гэн Шуан заявил, что Вашингтон не должен позволять Цай Инвэнь делать остановки в США, чтобы «не посылать ошибочных сигналов силам, выступающим за независимость Тайваня».

Цай Инвэнь заявляет о желании поддерживать мир с Китаем, но подчеркивает, что будет отстаивать демократию и безопасность Тайваня.

Госдепартамент сообщил несколько дней назад, что транзит тайваньского лидера через территорию США будет носить «частный и неофициальный» характер.

Китай претендует на суверенитет над островом с 1949 года, когда коммунистическая армия под руководством Мао Цзэдуна победила в гражданской войне, а руководимые Чан Кайши националисты бежали на Тайвань.