Россия, Иран и Турция не смогли договориться о зонах безопасности в Сирии

Россия, Турция и Иран не смогли договориться о зонах деэскалации насилия в Сирии в ходе переговоров в Казахстане, сообщили в среду дипломаты.

Россия и Иран, поддерживающие сирийского президента Башара Асада, согласились сотрудничать с Турцией, оказывающей помощь повстанцам, чтобы создать в разрушенной войной стране четыре зоны «деэскалации».

Страны-участницы переговоров надеялись прийти к соглашению к концу августа, когда они вновь встретятся в Астане.

Провал, о котором сообщили в среду, стал неприятным сюрпризом для Москвы, которая не только выступила организатором мирных переговоров, но и попыталась сыграть лидирующую роль в урегулировании продолжающегося шесть лет конфликта в Сирии.

«Во время этих консультаций турецкая сторона заявила, что ей понадобится больше времени для того, чтобы принять соответствующее решение», – сообщил представитель РФ Александр Лаврентьев.

Глава сирийской делегации Башар аль-Джаафари был более откровенен в своих комментариях.

«Турецкая делегация отвергла рассмотрение любого документа, связанного с имплементацией механизмов соглашения о зонах деэскалации», – сказал он.

Турецкая сторона воздержалась от каких-либо публичных заявлений по окончании переговоров.

Предыдущий раунд консультаций в Казахстане, проходивший одновременно с мирными переговорами в Женеве, организованными при посредничестве ООН, не принес заметного прогресса.

Соглашение о прекращении огня, достигнутое в мае и действующее в районе так называемых «зон деэскалации», постоянно нарушалось.

В ходе гражданской войны в Сирии, по оценкам ООН, погибло более 320 тысяч человек. По инициативе ООН для расследования пыток, массовых убийств и других преступлений, совершенных в ходе конфликта, была создана специальная комиссия.