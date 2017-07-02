Взрыв автомобиля в Дамаске: погибли, как минимум, 8 человек

В результате подрыва автомобиля смертником на площади Тахрир в центре Дамаска погибли, по меньшей мере, восемь человек, около десяти получили ранения. Об этом сообщило государственное телевидение.



Однако по данным правозащитной организации «Сирийская обсерватория прав человека», в результате инцидента погиб 21 человек. Правозащитники предупреждают, что это число может возрасти, поскольку некоторые раненые находятся в критическом состоянии.



Сирийские силовики заявили, что отследили трех смертников на автомобилях, двух из которых им удалось уничтожить на въезде в город, прежде чем они смогли нанести какой-либо ущерб. Государственное телевидение показало кадры с по крайней мере двумя выгоревшими автомобилями и обломками других предметов на дороге в аэропрот.



Третьему водителю сначала удалось оторваться от полиции. Он подорвал себя на площади Тахрир после того, как был окружен.



Министр по делам местной администрации Хуссейн Маклуф заявил, что реакция силовиков стала «крупным успехом в деле срыва заговора», который мог привести к многочисленным жертвам.



Атака произошла, когда многие жители сирийской столицы впервые отправлялись на работу после окончания священного месяца Рамадан.



Подобные атаки редко происходят в Дамаске, где находится центр власти президента Башара Асада. Взрыв стал самой кровавой атакой в городе с марта.