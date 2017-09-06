Комиссия ООН: сирийские войска несут ответственность за 20 химических атак

Комиссия ООН в среду заявила, что сирийские правительственные войска несут ответственность за 20 химических атак за последние четыре года, преимущественно против мирных граждан.

Согласно докладу независимой следственной комиссии по Сирии, некоторые из этих атак произошли в период с марта по июль этого города в Хан-Шейхуне, Эль-Латамне и восточной Гуте. Выводы комиссии основаны на интервью с очевидцами, жертвами и медицинскими работниками, а также на изображениях со спутников, фотографиях элементов взрывных устройств и отчетах Организации по запрещению химического оружия.

Правительство сирийского президента Башара Асада неоднократно отрицало, что применяло химоружие.

После апрельской атаки по городу Хан-Шейхун США ударили по сирийской авиабазе Шайрат двенадцатью крылатыми ракетами «Томагавк».

В докладе ООН также сообщается, что конфликт в Сирии в целом ведется «с вопиющими нарушениями международного гуманитарного законодательства и прав человека, от которых в первую очередь страдают мирные жители».

Авторы доклада обратили внимание на осадную тактику, к которой прибегают как правительственные силы, так и повстанцы, и боевики «Исламского государства». По словам экспертов, эта тактика «наносит мирным жителям более трагический ущерб, чем любая другая из тактик, применяемых сторонами конфликта». По оценкам комиссии, в настоящий момент в осажденных населенных пунктах живет свыше 600 000 сирийцев.