Сирийские войска находятся на подступах к городу Дейр-аз-Зур

Власти Сирии заявили в понедельник, что правительственная армия и ее союзники подступают к городу Дейр-аз-Зур на востоке страны, который на протяжении последних трех лет находится под контролем группировки «Исламское государство».

Как сообщает базирующаяся в Великобритании Сирийская обсерватория прав человека, сирийские силы находятся на расстоянии 10 км от осажденной правительственной авиабазы, которая является ключевым аванпостом на подступах к городу. Государственные телеканалы передают, что войска официального Дамаска находятся на расстоянии трех км от своих товарищей.

После антиправительственных волнений 2011 года силы повстанцев и джихадистов захватили Дейр-аз-Зур и одноименную провинцию. К 2014 году контроль над регионом оказался в руках боевиков ИГИЛ.

Однако сирийским силам удалось удержать некоторые районы города, а недавно они при поддержке российской авиации начали авиаудары по позициям ИГИЛ.

Оценки количества оставшихся в городе жителей существенно разнятся: по данным Сирийского наблюдательного совета, по сравнению с довоенным периодом население сократилось вдвое и составляет около 150 000 человек.

Дейр-аз-Зур – важная цель для сирийского президента Башара Асада, поскольку является центром нефтяной промышленности страны. В последние месяцы по мере продвижения сирийских сил на восток правительству удалось восстановить контроль над нефтегазовыми месторождениями.

