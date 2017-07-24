В Швейцарии мужчина, вооруженный бензопилой, ранил пять человек

Полиция швейцарского города Шаффхаузен сообщает, что в понедельник мужчина, вооруженный бензопилой, ранил пять человек.

«На данный момент пять человек получили ранения. Двое ранены серьезно, три человека получили легкие ранения», – заявила пресс-секретарь полиции Шаффхаузена Синди Бeeр в видеоклипе, опубликованном на новостном сайте Blick.

Сообщается также, что полиция идентифицировала подозреваемого и опубликовала его описание. Нападавший скрылся с места преступления. Представитель полиции подчеркивает, что преступление не является «террористическим актом».

По данным многочисленных СМИ, весь район города оцеплен, а местные магазины закрыты.