В Барселоне прошел митинг противников отделения Каталонии от Испании

В Барселоне прошел массовый митинг противников выхода Каталонии из состава Испании, которого добивается правительство региона.

По оценкам полиции, в акции приняли участие 350 тысяч человек. Организаторы митинга говорят о 900 тысяч участников.

«Возможно, мы молчали слишком долго», – заявил один демонстрант информагентству AFP в воскресенье.

На прошлой неделе подавляющее большинство каталонцев проголосовали за независимость. В ходе референдума, который Мадрид назвал незаконным, более 90 процентов избирателей высказались за выход региона из Испании, но явка была существенно ниже 50 процентов.

Опросы общественного мнения регулярно показывали, что число юнионистов в Каталонии превышает количество сторонников независимости.

Организаторы воскресного митинга сообщили, что его лозунгом стал призыв: «Хватит! Восстановим здравый смысл!»

Демонстранты, собравшиеся на площади Уркинаона, скандировали: «Вива Испания!»

Лидеры Каталонии, которым предстоит принять трудные решения о том, что делать дальше, призывают к диалогу с национальным правительством Испании.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой не исключил использования конституционных полномочий для отзыва автономного статуса Каталонии, если регион провозгласит независимость.