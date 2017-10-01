Столкновения полиции и избирателей в Каталонии: свыше 460 пострадавших

Усилия правительства Испании по блокированию регионального референдума о выходе Каталонии из состава страны привели к насилию в связи с попытками полиции закрыть избирательные участки и конфисковать урны для голосования, несмотря на сопротивление избирателей региона.

Представители Каталонии сообщили, что более 460 человек находятся в больницах в связи с травмами, полученными в столкновениях, которые усиливаются по мере усиления недовольства избирателей появлением полицейских патрулей в Барселоне и других городах региона.

Вице-премьер правительства Испании Сорайа Саэнс де Сантамария заявила в среду в Мадриде: «Никакого референдума или видимости такового нет». По ее словам, полиция отключило Интернет в региональном бюро переписи, что нейтрализовало любую возможность подвести результаты голосования.

Однако представители правительства Каталонии утверждают, что 73 процента избирательных участков открыты, а технические сотрудники пытаются восстановить линии связи.

Каталонский чиновник, связанный с региональной избирательной комиссией, который подал в отставку несколько дней назад в связи с угрозами больших штрафов со стороны правительства, заявил, что результаты голосования будут объявлены после полуночи или в понедельник.

Чиновник, беседовавший с корреспондентом «Голоса Америки» на условиях анонимности, заявил, что голоса будут подсчитываться вручную, а результаты объявит специальная избирательная комиссия, сформированная «экспертами и представителями академических кругов».

Министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Сойдо заявил, что попытки легитимизировать сегодняшнее голосование являются «пародией».