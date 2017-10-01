Власти Испании назвали «фарсом» референдум о независимости Каталонии

Испанские власти хотят прекратить проведение воскресного референдума о независимости Каталонии, который они называют «фарсом».

Представитель Мадрида в Каталонии Энрик Милло заявил, что президент Католонии Карлес Пучдемон и его команда «несут полную ответственность за все происходящее сегодня и за все, что может случиться, если они не положат конец этому фарсу».

Полицейские в защитном снаряжении молотком выломали дверь на избирательном участке по проведению запрещенного референдума о независимости, где, как ожидалось, будет голосовать Пучдемон.

Стычки между полицией и избирателями произошли у избирательного участка в Сан-Жульян-де-Рамисе в районе каталонского города Жироны.

Предполагалось, что Пучдеомн проголосует в Сан-Жульян-де-Рамисе, но вместо этого он проголосовал в Корнелья-дель-Терри в провинции Жирона.

По крайней мере, на одном избирательном участке полиция конфисковала бюллетени.

Министр внутренних дел Испании написал в «Твиттере», что изъятие урн будет продолжаться.

Информагентство Reuters со ссылкой на департамент здравоохранения Каталонии сообщает, что 337 человек получили медицинскую помощь в связи со столкновениями с полицией.