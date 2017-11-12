Рахой призвал каталонцев принять активное участие в декабрьских выборах

В ходе первого визита в Каталонию после введения прямого правления премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал избирателей принять активное участие в запланированных на 21 декабря региональных выборах.



«Мы хотим вернуть Каталонию, которая принадлежит всем, демократическую и свободную. Мы достигнем этого, если молчаливое большинство превратит свою позицию в голос на выборах», – заявил он в воскресенье.



Рахой прибыл в Барселону через день после того как сторонники независимости региона провели масштабную акцию протеста, потребовав освободить взятых под стражу лидеров и признать независимость Каталонии.



Ожидается, что Рахой выступит в Барселоне в поддержку своей консервативной Народной партии в связи с предстоящими в декабре региональными выборами.



Центральное правительство Испании ввело в Каталонии прямое правление сразу после того, как парламент региона проголосовал за независимость 27 октября. Десятки политиков, выступающих за отделение Каталонии, были арестованы, что побудило главу регионального правительства Карлеса Пучдемона бежать в Бельгию.



Под стражу взяты восемь членов распущенного регионального правительства и два известных активиста.



Среди оказавшихся в тюрьме без права выхода под залог – вице-президент Каталонии Уриол Жункерас.



Глава регионального парламента, которая председательствовала при голосовании о провозглашении независимости, Карме Форкадель, в пятницу была выпущена из тюрьмы, после того как она отказалась от своей сепаратистской позиции перед испанскими судьями. Она заявила, что голосование носило «символический» характер.