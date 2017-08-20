В Барселоне почтили память жертв терактов и продолжают искать виновных

Основные поиски водителя фургона, въехавшего в толпу людей в Барселоне несколько дней назад, в воскресенье велись в городах Риполь и Манльеу на северо-востоке Испании.

Полиция установила многочисленные блокпосты в надежде задержать 22-летнего выходца из Марокко Юнеса Абуякуба. Предполагают, что именно он стоял за атакой, в результате которой 13 человек погибли и более 100 получили ранения.

В результате второй атаки, произошедшей через несколько часов в курортном городе Камбрильсе, погиб один человек и ранены шестеро. Здесь автомобиль также въехал в толпу людей, но полиция застрелила пятерых подозреваемых, после того как они вышли из машины.

Кроме Абуякуба в розыске находятся еще двое подозреваемых, включая имама Абдельбаки эс-Сатти. Власти предполагают, что он мог наставить на путь радикализма некоторых исполнителей атаки.

Полиция уже задержала четырех человек, которых она подозревает в причастности к атакам.

Следователи пытаются выяснить, имели ли отношение к подготовке терактов люди, погибшие в результате взрыва, уничтожившего дом в Альканаре в среду. Среди развалин были обнаружены человеческие останки. Полиция предполагает, что взрыв мог произойти в результате неправильного обращения с баллонами с бутаном, которые предполагалось использовать для атаки. Анализ ДНК должен показать, сколько человек погибло в результате взрыва.

На пресс-конференции в воскресенье полиция Испании также сообщила, что в доме было обнаружено 120 газовых баллонов. Начальник региональной полиции Хосеп Льюис Траперо рассказал журналистам, что в доме было найдено достаточно взрывчатых материалов для «одной или нескольких атак в Барселоне». Он уточнил, что следователи обнаружили следы взрывчатки на основе пероксида ацетона.

Информагентство Associated Press сообщает, что люди, проживающие по соседству с уничтоженным домом, видели перед взрывом машины, задействованные в атаках в Барселоне и Камбрильсе.

Полиция сообщила, что одним из погибших оказался семилетний мальчик, имеющий двойное австралийско-британское гражданство. В числе других погибших оказались граждане Италии и Бельгии, но власти не обнародовали их имена.

Король Испании Филип VI, королева Летиция и премьер-министр Мариано Рахой в воскресенье приняли участие в мессе памяти погибших в терактах, которая прошла в соборе Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне.

Во время службы архиепископ Барселоны зачитал телеграмму папы римского Франциска, назвавшего атаки «жестоким терактом» и «тяжким преступлением перед Богом».

В субботу король и королева посетили госпитализированных пострадавших, возложили венок и поставили свечи на месте теракта в Барселоне.