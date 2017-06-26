Очевидцы сообщают о взрыве корабля у берегов Сомали

Власти и жители района Сомали Пунтленд сообщают, что видели, как у побережья взорвался и начал погружаться под воду большой корабль.

По словам очевидцев из прибрежного города Мураньо, судно было похоже на военное, хотя пока идентифицировать его не удалось. На помощь тонущему кораблю пришли два других находившихся поблизости судна, благодаря чему удалось спасти членов экипажа.

В целях борьбы с пиратством и обеспечения безопасности мирных кораблей, в том числе судов Всемирной продовольственной программы, воды региона часто патрулируют военно-морские силы Евросоюза.

«Корабль затонул примерно на рассвете в понедельник. Потом появились два военных судна. Местные жители видели, как они эвакуировали членов экипажа. С нами никто не связывался, и у нас не было возможности помочь в спасательной операции ночью», – рассказал Али Шир Осман, глава администрации портового города Алула, расположенного на севере Сомали.

Один из очевидцев описал происшествие в интервью Сомалийской службе «Голоса Америки». «Произошел мощный взрыв, от которого в воздухе поднялись клубы дыма вместе с волнами. Прогремел оглушительный взрыв, а потом корабль начал постепенно тонуть, – рассказал местный житель Мохамед Ахмед. – Потом появились два белых военных корабля, которые по-прежнему находятся там».

Местные рыбаки рассказали, что после взрыва вернулись на берег, опасаясь возможных последствий. «Мы боялись, что случившееся может отразиться на нас и на условиях рыбной ловли», – рассказал рыбак Абдирахамн Омар.

Город, у берегов которого произошел инцидент, расположен в 44 км к востоку от порта Алула, который считается одним из центров сомалийского пиратства.

В апреле, после того, как у берегов Сомали за 48 часов были захвачены два корабля, обозреватели предупредили, что в регионе может начаться новый всплеск пиратства.