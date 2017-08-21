В США миллионы людей наблюдают солнечное затмение

Миллионы человек по всей территории США в понедельник наблюдают редкое астрономическое явление: впервые за 99 лет Луна закрывает собой Солнце в регионах от Тихого до Атлантического океана.

По приблизительным оценкам, около 200 миллионов человек живут на расстоянии дня езды от полосы полного солнечного затмения, которая начинается на тихоокеанском побережье Орегона и проходит через центральную часть США до атлантического побережья Южной Каролины.

Города и парки вдоль этого маршрута столкнулись с наплывом людей с телескопами, фотоаппаратами и защитными очками. По оценкам НАСА, нынешнее затмение поставит рекорд по количеству зрителей.

Более 100 000 человек собрались в городе Мадрас в Орегоне, где проживают всего 7000 человек. Им довелось увидеть одними из первых. По данным Los Angeles Times, в город пришлось стянуть подразделения Национальной гвардии, чтобы помочь справиться с пробками, возникшими из-за наплыва желающих посмотреть затмение.

Дольше всего полное затмение продлится в районе города Карбондейл, штат Иллинойс: там его можно будет наблюдать в течение 2 минут и 44 секунд.

Первый город, откуда видно полное затмение, – Линкольн-Бич, штат Орегон (10.16 утра по тихоокеанскому времени), а последний – Чарльстон, Южная Каролина (14.48 по восточному времени).

Полное затмение происходит, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, полностью блокируя свет солнца, за исключением солнечной короны.

Во время затмения наблюдателю на Земле кажется, что Луна – такого же размера, как солнце. Это происходит из-за того, что, хотя диаметр Луны в 400 раз меньше, она также расположена в 400 раз ближе к Земле. Когда два небесных тела выстроятся в одну линию, небо потемнеет.