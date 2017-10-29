Азиатское турне Трампа: в центре внимания стран Азии – американо-китайские отношения

В то время как президент Дональд Трамп готовится к десятидневному турне по Азии, его первой поездке в этот регион после вступления в должность, один из региональных лидеров, приехавший в Вашингтон на днях, поделился настроениями, которые, по-видимому, разделяет не только правительство его страны.

Ли Сяньлун – старший сын первого премьер-министра Сингапура Ли Куан Ю, который теперь занимает тот же пост, выступая в Вашингтоне, заявил, что формирующийся геостратегический ландшафт Азиатско-Тихоокеанского региона зависит не только от его внутренней динамики, но и от намерений и действий США.

На церемонии в Белом доме Ли Сяньлун заявил Трампу, что Сингапур, «как и многие другие страны», «очень внимательно» следит за американо-китайскими отношениями.

Трамп отправляется в поездку по региону 3 ноября.

Премьер-министр Сингапура с 2004 года, Ли Сяньлун упомянул о геополитической конкуренции между США и Китаем, когда выступал в вашингтонском исследовательском центре «Совет по международным отношениям».

По его словам, крайне важно, чтобы США поддерживали стратегическое присутствие там, где такое присутствие необходимо.

«Если вас там нет, то любая [страна] в мире посмотрит по сторонам и скажет: “Я хочу дружить и с американцами, и с китайцами. Китайцы к этому готовы. Начну с них”», – сказал он.

Ли, который свободно говорит на английском, китайском и малайском – трех из четырех официальных языков Сингапура, часто посещает Вашингтон и также периодически наносит визиты в Пекин, где он был в сентябре.

Ли заявил, что китайские власти считают, что нынешняя администрация США демонстрирует «гун ли чжу и» – термин, который можно перевести как выплату чересчур большой комиссии за рентабельность. Хотя эта фраза звучит несколько уничижительно, ее также можно интерпретировать как то, что Трамп хочет видеть конкретные результаты, а не просто пустые разговоры.

Сингапурский лидер поделился и другим наблюдением. По его словам, Китай не до конца понимает Трампа или внешнюю политику США при нынешней администрации.

«Они не вполне понимают, как к вам подступиться, они ищут возможность понять вас, – сказал он, имея в виду своих коллег в Пекине. – Если вы видите в них загадку, то вы должны понять, что представители Запада тоже могут быть загадкой».

Тем временем, председатель КНР Си Цзиньпин и Коммунистическая партия Китая привлекли к себе мировое внимание в связи с 19-м съездом КПК.

В ходе съезда, который длился неделю и знаменовал завершение первого пятилетнего срока Си Цзиньпина, партия не только избрала его на второй срок, но и внесла его политические «соображения» в устав КПК. Таким образом, Си Цзиньпин оказался на одном уровне с основателем страны Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином, который поставил Китай на путь экономических реформ.

Съезд КПК широко освещался в западных СМИ. Президент Трамп даже отметил в Твиттере «необычайное возвышение» Си Цзиньпина.