Глава Минюста США призвал к борьбе с опиоидной эпидемией

Глава Министерства юстиции США Джефф Сешнс во вторник назвал опиоидную эпидемию в США чрезвычайно острой проблемой, для решения которой необходимо «комплексное противоядие».

Выступая на конференции Национального альянса в защиту детей, подверженных наркотической угрозе (National Alliance For Drug Endangered Children), в Грин-Бэй, штат Висконсин, Сешнс поблагодарил аудиторию за просветительские усилия, связанные с этой проблемой.

«Наша страна, несмотря на рекордное количество смертей, на мой взгляд, не вполне сознает, какой ущерб нам наносит эта кошмарная ситуация с наркотической зависимостью, – сказал он. – И, как вы понимаете, эта эпидемия больно бьет по самым невинным и незащищенным – по нашим детям. И все же в рамках национальной дискуссии о злоупотреблении наркотиками об этих детях слишком часто забывают».

По словам Сешнса, решение проблемы должно быть основано на «трех столпах»: предотвращении, наркоконтроле и лечении. Сшенс добавил, что этап предотвращения обсуждался накануне на заседании с участием представителей высших эшелонов власти, в том числе госсекретаря Рекса Тиллерсона и главы аппарата белого дома Джона Келли.

Ранее в этом месяце президент Трамп пообещал, что США «выиграют» битву против эпидемии героина и опиоидов, однако не объявил чрезвычайное положение, как рекомендовала созданная им комиссия.