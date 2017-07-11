Лидер республиканского большинства в Сенате отложил летние каникулы

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл перенес начало запланированных на август каникул верхней палаты Конгресса в связи с необходимостью завершить работу над законопроектом республиканцев по отмене законодательства по здравоохранению, а также утвердить номинированных Трампом кандидатов на должности в администрации.

Глава республиканского большинства в Сенате объявил об этом решении во вторник. В ходе заявления он подверг критике в отношении своих коллег-демократов.

«Сенат отложит выход на каникулы до третьей недели августа, чтобы выделить дополнительное время для завершения работы над важными законопроектами, а также утверждения номинированных (на правительственные должности) кандидатов – процесса, который затянулся в связи с нежеланием сотрудничать со стороны наших друзей из Демократической партии», – говорится в заявлении Макконнелла.

Планировалось, что Сенат уйдет на 5-недельные каникулы 31 июля, однако Макконнелл решил перенести их на 14 августа.

В то же время не исключено, что Сенат уйдет на каникулы раньше.

Республиканцы в Сенате столкнулись с трудностями при попытке отмены и замены подписанного бывшим президентом США Бараком Обамой Закона о доступном здравоохранении, который широко известен как Obamacare.

Консервативные республиканцы хотят значительно уменьшить роль федерального правительства в системе здравоохранения, однако умеренные республиканцы обеспокоены тем, что в этом случае их наиболее уязвимые избиратели лишатся медицинской страховки.