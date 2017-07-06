Конгрессмен Скализ снова переведен в реанимацию

Конгрессмен Стив Скализ, в июне получивший серьезное ранение, став жертвой вооруженного нападения во время подготовки к бейсбольному матчу, вновь переведен в отделение интенсивной терапии, сообщили представители больницы, где он находится на лечении.

Республиканец Скализ, представляющий штат Луизиана и являющийся секретарем (координатором) республиканцев в Палате представителей, был ранен 14 июня, когда вооруженный мужчина напал на группу конгрессменов-республиканцев.

В результате инцидента также пострадали помощник конгресса Закари Барт, спецагенты полиции Капитолия Кристал Грайнер и Дэвид Бэйли и лоббист Tyson Foods Мэтт Мика.

В Скализа попала только одна пуля, однако она прошла через его левое бедро, через весь таз и раздробила кости. Он также получил серьезные повреждения внутренних органов, которые врачи отказываются обсуждать в подробностях. В течение нескольких дней после нападения Скализ находился в критическом состоянии и перенес многочисленные операции.

В конце июня состояние конгрессмена улучшилось и его перевели из реанимации больницы MedStar Washington Hospital Center в Вашингтоне.

Стрелок, 66-летний Джеймс Т. Ходжкинсон, был ранен полицией на месте происшествия, в городе Александрия, штат Вирджиния, и впоследствии скончался от полученных ран.

Проведенное полицией расследование выявило, что Ходжкинсон целенаправленно совершил нападение на республиканцев.