Чистка в Саудовской Аравии: борьба с коррупцией или консолидация власти?

Сценаристам телесериала «Игра престолов» пришлось бы изрядно потрудиться, чтобы уместить в одну серию все, что произошло в минувшую субботу в Саудовской Аравии, где ко всеобщему потрясению были арестованы несколько принцев и министров, считавшихся неприкосновенными.

Масштабная кадровая чистка шокировала инвесторов и озадачила аналитиков, а цена на нефть в связи с этими событиями подскочила до максимума двухлетней давности.

Беспрецедентная чистка, проведенная по приказу короля Салмана и под руководством его сына, наследного принца Саудовской Аравии, затронула и самого богатого человека в мире, принца Валеда бин Тааля – миллиардера, который является совладельцем гостиничной сети Four Seasons и крупным инвестором международной медиа-империи Руперта Мердока.

В числе 50 человек, задержанных и помещенных под арест в роскошных отелях Эр-Рияда, также оказались Альвалед аль-Ибрагим, владелец крупнейшей спутниковой телесети Ближнего Востока, MBC, и Бакр бин Ладен, брат Усамы бин Ладена и глава крупнейшей строительной компании в Персидском заливе.

Та же участь постигла и ряд видных фигур в военном руководстве страны, в том числе бывшего министра обороны принца Фахда бин Абдуллу бин Мухаммеда, министра 100-тысячной Национальной гвардии принца Митеба бин Абдуллу и сына покойного короля Абдаллы, после кончины которого два года назад нынешний 81-летний монарх назначил наследным принцем Мохаммеда бин Салмана.

В правительстве Саудовской Аравии поясняют, что операция, в ходе которой власти глубокой ночью окружали дворцы и закрывали в аэропорту Джедды частные самолеты, чтобы не допустить побегов, нацелена на борьбу с коррупцией. Активы задержанных заморожены.

Однако в результате операции, которую аналитики называют «чисткой», в руках 32-летнего наследного принца и будущего короля концентрируется еще большая власть. Он возглавит комиссию по борьбе с коррупцией, которая в коммюнике короля Салмана названа «эксплуатацией со стороны некоторых слабовольных людей, ставящих собственные интересы выше общественных».

По словам саудовских властей, комиссия уполномочена проводить расследования и аресты, запрещать подозреваемым выезд из страны и замораживать их активы. Они допускают возможность, что в ближайшие дни будет арестован еще кто-то из членов династии Саудитов, которая насчитывает около 15 000 человек, и будут заморожены еще некоторые активы. «Средства, полученные коррупционными путями, будут возвращены в казну», – заявило в воскресенье Министерство информации.

Мало кто из обозревателей верит в то, что основная задача рискованной чистки – искоренение коррупции. Государственные финансы и личные средства членов королевской семьи давно безнадежно смешались и считаются единым целым. Аналитики убеждены, что истинная цель операции – сосредоточение власти в руках кронпринца. Судя по масштабам происходящего, наследник и его отец опасаются, что против них готовился заговор.

«Стремление сосредоточить власть в руках кронпринца свидетельствует как об амбициях, так и о беспокойстве», – считает бывший аналитик ЦРУ Брюс Ридель, автор готовящейся к изданию книги «Короли и президенты: Саудовская Аравия и США со времен Рузвельта».

В своей статье на сайте Al Monitor Ридель отмечает: «Молодой принц торопится реализовать свои грандиозные планы по трансформации страны… Но Мохаммед бин Салман также сознает, что его восхождение к власти настроило против него многих членов королевской семьи, которых оттеснили на второй план».

Эксперт считает, что масштабные аресты свидетельствуют о наличии «решительного сопротивления амбициям молодого принца».

Королевство оказалось на перепутье, а некоторые из политических инициатив будущего короля постигла неудача. Вот уже два с половиной года Саудовская Аравия ведет войну в соседнем Йемене против боевиков, которых поддерживает Иран. Решение приструнить другого соседа, Катар, с помощью пятимесячной экономической блокады, не оправдало себя.

А главный соперник королевства в регионе, Иран, набирает все больше влияния на Ближнем Востоке.

На фоне всего этого кронпринц пытается проводить радикальные реформы – от недавнего решения снять запрет на вождение до женщин до запуска амбициозной экономической реформы, призванной ослабить зависимость страны от нефти. Принц пообещал привести страну к более умеренной трактовке ислама.

Однако, как отмечают аналитики, реформы – верный способ нажить врагов. Власть Саудитов покоится на двух столпах: богатых запасах нефти, обеспечивающих щедрое содержание всем многочисленным родственникам, и усмирении ультраконсервативных религиозных движений, таких как ваххабизм.

По мнению аналитика Института Ближнего Востока Зубайра Икбаля, в династии Саудитов «произошел раскол между традиционалистами, которые верят в консенсус, и теми, кто хочет обеспечивать соблюдение правил и законов без процесса достижения консенсуса, что отнимает слишком много времени и в конечном итоге приводит к размыванию изначальной политической инициативы».

«Конфликт решается путем принятия произвольных мер в отношении несогласных», – отмечает он, выражая опасения, что кронпринц, приступив к осуществлению реформ, стал слишком нетерпелив.

Некоторые аналитики, полагающие, что масштабы и сроки проведения операции указывают на страх переворота, обращают внимание на загадочное крушение вертолета в минувшее воскресенье, в результате которого погибли еще один видный саудовский принц и семеро высокопоставленных чиновников. Министр внутренних дел страны не уточнил причину катастрофы.

«Страх переворота, – написала в «Твиттере» аналитик британского центра Chatham House Джейн Кинненмонт. – Отличается от настоящего переворота». Как и другие аналитики, она полагает, что, если бы дело о шло о санкциях в отношении участников уже начавшегося переворота, арестов было бы больше.