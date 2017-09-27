Путин объявил о полной ликвидации арсеналов химоружия в РФ

Российский президент Владимир Путин в среду объявил, что в РФ в этот день уничтожаются последние запасы химического оружия, назвав это «историческим событием».

«Сегодня будет ликвидирован последний химический боеприпас из российских арсеналов химического оружия, – сказал Путин в телеобращении. – Это огромный шаг в сторону придания современному миру более сбалансированного, более безопасного характера».

Отметив, что Москва успела уничтожить свой арсенал химоружия на три года раньше срока, Путин выступил с критикой в адрес США, заявив, что они, «к сожалению, не выполняют своих обязательств по срокам уничтожения химического оружия, уже трижды переносят сроки его ликвидации».

По словам Путина, прежнее решение перенести сроки ликвидации объяснялось нехваткой финансовых ресурсов.