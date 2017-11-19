Посол США в РФ осудил шаги Москвы против СМИ, финансируемых США

Посол США в России Джон Хантсман в воскресенье осудил шаги Москвы, направленные на то, чтобы заставить девять информационных проектов, финансируемых правительством США, зарегистрироваться в качестве «иностранных агентов». По его словам, эти меры «идут дальше» аналогичных требований правительства США к финансируемой Кремлем телекомпании RT.

Посол Хантсман заявил, что реакция России вовсе не основана на принципе взаимности и что решение Москвы по регулированию этих СМИ, в случае его реализации, сделает «практически невозможной их работу» в России.

Посол отметил, что американский Закон о регистрации иностранных агентов (FARA), в соответствии с которым RT зарегистрировалась в качестве иностранного агента, направлен на повышение транспарентности, но не ограничивает работу телекомпании в США.

Российская Государственная Дума в среду одобрила поправки к закону 2012 года, направленного против неправительственных организаций, распространив его на зарубежные СМИ. Объявление иностранным агентом потребует от зарубежного средства массовой информации регулярно раскрывать свои цели, предоставлять подробную финансовую отчетность, информацию об источниках финансирования и персонале.

От таких СМИ также могут потребовать указывать в своих аккаунтах в социальных сетях и на видимых в России сайтах, что они являются «иностранными агентами». Поправки также допускают внесудебную блокировку сайтов, которые Кремль сочтет нежелательными.

Министерство юстиции России сообщило в четверг, что уведомило «Голос Америки», Радио Свободная Европа/Радио Свобода и семь региональных СМИ, действующих в России, что они могут попасть под действие закона.

«Это совершенно не аналогично тому, что мы делаем в соответствии с FARA. Эти меры идут дальше, – заявил Хантсман. – Мы считаем, что принципы свободы СМИ, в любом свободном обществе и при любой демократии, абсолютно необходимы для нашей силы, здоровья и благосостояния. Свобода слова является частью этого. Вот почему меня волнует эта проблема. Вот почему нас в посольстве волнует эта проблема. И вот почему мы собираемся очень внимательно следить за работой, которая ведется в Думе и за разрабатываемым законопроектом, потому что нас волнует эта проблема».

Министерство юстиции предположило, что новые требования приобретут силу закона в ближайшем будущем.

Директор «Голоса Америки» Аманда Беннетт заявила на днях, что пока не может сказать, как новые ограничения отразятся на работе по сбору информации в России.«“Голос Америки” по закону является независимой, беспристрастной и ориентированной исключительно на факты новостной организацией, и мы привержены этим принципам», – подчеркнула она.

Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Том Кент заявил, что пока законопроект не принят в окончательном виде, «мы не знаем, как министерство юстиции будет использовать его в контексте нашей работы».



Кент сказал, что, в отличие от «Спутника» и других российских СМИ, работающих в США, американские СМИ, которые работают в России, не имеют доступа к кабельному телевидению и радиочастотам.

«Российские СМИ в США распространяют свои программы по американскому кабельному телевидению. У «Спутника» есть своя радиочастота в Вашингтоне. Это значит, что даже на данный момент нет равенства», – сказал он.

Серьезный удар по свободе

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил на днях, что средствам массовой информации с иностранным финансированием, которые откажутся зарегистрироваться в качестве иностранных агентов в соответствии с разрабатываемым законом, будет запрещено работать в стране.

Но поскольку формулировки закона довольно широки, он потенциально может использоваться против любой иностранной медиа-организации, особенно если она вступит в конфликт с Кремлем.

«Мы внимательно следим за процессом рассмотрения этих законодательных норм в том, что касается их принятия и практического применения», – заявила пресс-секретарь посольства США Мария Олсон.

По мнению правозащитной организации Amnesty International, в случае принятия эти поправки нанесут «серьезный удар» по свободе СМИ в России.

Поправки были одобрены в ответ на обвинения в адрес RT в том, что телекомпания была проводником кампании по оказанию влияния на американских граждан в ходе президентских выборов 2016 года. Телекомпания отвергает эти обвинения.

В начале 2017 года американское разведсообщество пришло к выводу, что президент России Владимир Путин лично направлял кампанию по подрыву американской демократии, нацеленную на то, чтобы помочь магнату в сфере недвижимости Дональду Трампу победить на выборах. В США ведется уголовное расследование этого вмешательства; ряд расследований проводится Конгрессом.

Поправки в закон о регистрации иностранных агентов должны быть одобрены Советом Федерации и подписаны президентом Путиным.

Телекомпания RT, которая финансируется Кремлем, чтобы представлять российскую точку зрения на мировые проблемы, на днях подтвердила, что выполнила требование министерства юстиции США и зарегистрировалась в качестве иностранного агента.