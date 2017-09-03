МИД РФ назвал закрытие российских дипломатических объектов в США «враждебным актом

Москва потребовала от Вашингтона пересмотреть решение о закрытии трех российских дипломатических объектов, назвав его «враждебным актом».

«Расцениваем произошедшее как откровенно враждебный акт, грубейшее нарушение Вашингтоном международного права», – говорится в заявлении МИДа РФ, опубликованном в воскресенье.

«Призываем американские власти одуматься и немедленно вернуть российские дипломатические объекты. Иначе на США ляжет вся вина за продолжающуюся деградацию отношений между нашими странами», – отмечается в документе.

Госдепартамент США сообщил в субботу о взятии под контроль трех дипломатических зданий, освобожденных Россией по требованию правительства США.

В электронном письме, отправленном в субботу, представитель Госдепартамента сообщил, что объекты были проинспектированы с помощью обхода вместе с представителями России, а не обысканы принудительно, как следовало из заявления российского МИДа.

Кремль обвинил Вашингтон в использовании тактики запугивания, заявив, что представители ФБР грозили взломать дверь одного из зданий.

Строение в Вашингтоне стало одним из трех объектов, закрытых в связи с дипломатическими взаимными мерами, принятыми США и Россией в течение последних месяцев. Два других закрытых дипломатических здания находятся в Сан-Франциско и Нью-Йорке.