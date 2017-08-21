Владимир Путин назначил Анатолия Антонова послом РФ в США

Президент России Владимир Путин назначил замминистра иностранных дел РФ Анатолия Антонова послом РФ в США.

Антонов сменит на этом посту Сергея Кисляка, являвшегося российским послом в Соединенных Штатах на протяжении более чем девяти лет.

Американо-российские отношения находятся сегодня на самом низком уровне за весь период после «холодной войны». Спецслужбы США пришли к выводу о вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 года, стремясь помочь Дональду Трампу одержать победу. Россия отрицает, что вмешивалась в ход выборов.

Спецпрокурор Роберт Мюллер проводит расследование с целью выяснить, имел ли место незаконный сговор предвыборного штаба Трампа с Москвой.

Трамп по преимуществу пренебрежительно отзывается о многочисленных расследованиях, проводимых в США, по поводу российского вмешательства в ход выборов. Он уже не раз называл эти расследования «охотой на ведьм».