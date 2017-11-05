Расследование вмешательства РФ в выборы-2016: в центре внимания – Лондон

Обвинение, предъявленное несколько дней назад бывшему сотруднику предвыборного штаба Трампа Джорджу Пападопулосу, признавшемуся, что солгал о своих контактах с Россией во время избирательной кампании 2016 года, привлекло большее, чем прежде, внимание к Лондону, ставшему важным центром предполагаемого вмешательства Кремля в западную политику, считают аналитики и официальные лица.

Пападопулос, которого в Белом доме называют фигурой низкого уровня и малозначительным внешнеполитическим советником прошлогодней кампании, установил ряд сомнительных контактов с россиянами, благодаря научному сотруднику с Мальты, проживающему в Лондоне. Это следует из обвинительного заключения, обнародованного на днях спецпрокурором Робертом Мюллером.

Однако, как выясняется сегодня, британская столица играла более значительную роль, чем просто место встреч Пападопулоса и российских чиновников.

Расследования предполагаемого влияния России на прошлогодние выборы в США и референдум по «Брекзиту» в 2016 году демонстрируют все большую роль британской столицы, как месту сосредоточения деятельности российской разведки, которая связывает людей и группы, представляющие интерес для следователей – как в Вашингтоне, так и в Великобритании.

В адрес находящегося у власти правительства консерваторов во главе с Терезой Мэй все настойчивее звучат политические призывы начать широкое официальное расследование с целью установить, пыталась ли Москва повлиять на референдум о «Брекзите». Эти требования зазвучали на фоне появления информации о том, что бывшие чиновники Форин-офиса, а также его нынешний глава Борис Джонсон, возможно, становились мишенью для людей, которым отведено центральное место в расследовании Мюллера, как о том на днях сообщило ФБР.

Мюллер расследует вмешательство России на выборах в США и обвинения в сговоре между сотрудниками предвыборного штаба Трампа и Кремлем. Администрация Трампа отрицает наличие любого сговора. Пападопулос в октябре заключил сделку с Мюллером, согласившись признать свою вину в том, что он лгал агентам ФБР о своих контактах с российскими посредниками во время избирательной кампании.

Согласно обвинительному заключению, на встречах с Пападопулосом ему предложили «тысячи электронных писем», содержавших «грязь» на кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон. Эти предложения прозвучали за несколько месяцев до того, как портал WikiLeaks, чей руководитель Джулиан Ассанж находится в Лондоне, опубликовал переписку, полученную в результате взлома серверов Демократической партии в рамках «активных мероприятий» Москвы, как назвали их американские разведслужбы.

Британская газета Observer сообщила в воскресенье, что Пападопулос и мальтийский профессор, чье имя в обвинительном заключении Мюллера не названо, но который позднее был идентифицирован, как Джозеф Мифсуд, несколько раз встречались с британскими министрами. По некоторым сообщениям, лишь две недели назад Мифсуд принимал участие в ужине, где присутствовал Борис Джонсон. Представители Форин-офис сообщили британской прессе, что Джонсон «специально» не разговаривал с Мифсудом.

Перед ужином мальтийский ученый, который хвастается перед своими коллегами тем, что встречался с российским лидером Владимиром Путиным, заявил друзьям, что планирует обсудить с Джонсоном вопрос о идущих переговорах о «Брекзите», согласно электронному письму, полученному независимым информационным сайтом Byline.

Появление информации об этих встречах побудило оппозиционную партию призвать британское правительство начать полномасштабное расследование деятельности российской разведки. Это усиливает растущую обеспокоенность по поводу возможных попыток Москвы повлиять на голосование в Великобритании о выходе из ЕС.

Заместитель лидера британской Лейбористской партии Том Уотсон назвал эти встречи «экстраординарными» и заявил, что крайне необходимо выяснить, пытается ли Кремль влиять на британскую политику. Информация об участии Мифсуда на ужине консерваторов, на котором присутствовал Джонсон, появилась через несколько дней после того, как министр иностранных дел Великобритании отверг утверждения о возможном российском вмешательстве в британскую политику, заявив: «Я ничего такого не видел».

Ранее в этом году британская избирательная комиссия объявила о расследовании с целью установить, получала ли кампания за выход из ЕС, которую вел главный сторонник «Брекзита» и сторонник Трампа Найджел Фараж, «неразрешенные» пожертвования. Комиссия сообщила, что решение было принято на основе «анализа, по итогам которого был сделан вывод, что есть разумные основания подозревать, что имели место возможные нарушения законодательства».

На прошлой неделе избирательная комиссия начала второе, более узкое расследование источников некоторых пожертвований и займов кампании Фаража в связи с заявлениями члена парламента от лейбористов и бывшего министра Бена Брэдшоу о том, что эти средства, возможно, были «темными деньгами», направленными так, чтобы скрыть источник их происхождения.

Ведущий финансист кампании за «Брекзит» Аррон Бэнкс считает, что Россия не принимала участия в финансировании кампании Фаража.

«Они возбуждены. Они считают, что эти деньги пришли от России, – заявил Бэнкс газете Times. – Конечно же, нет. Они пришли с моего банковского счета».

Но, несмотря на эти уверения, хор голосов в британском парламенте, требующих более широкого расследования, не умолкает. Либеральный демократ Том Брейк также призывает к проведению официального расследования, объясняя это «обеспокоенностью по поводу возможного вмешательства России в ход референдума о ЕС».

Представители британских избирательных органов сообщили, что они также работают с социальными сетями, чтобы установить, использовали ли российские власти Facebook и Twitter, чтобы повлиять на голосование о «Брекзите» так же, как они, возможно, пытались повлиять на выборы в США в прошлом году.