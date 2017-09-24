В Сирии убит российский генерал

Минобороны РФ заявило, что в ходе боевых действий против «Исламского государства» в Сирии убит один из российских генералов.

Российские СМИ приводят слова военного ведомства РФ о том, что генерал-лейтенант Валерий Асапов был убит во время обстрела, произведенного боевиками ИГИЛ.

Генерал Асапов занимал пост советника сирийских правительственных войск, проводящих операцию по освобождению города Дейр-эз-Зор, сообщил представитель минобороны РФ.

Город Дейр-эз-Зор, расположенный на восточной границе Сирии с Ираком, находится в регионе, богатом нефтью и газом, и потому служил важным источником снабжения для ИГИЛ.

Сирийские СМИ сообщают о том, что правительственные войска и их союзники заняли город Маадан, расположенный к северу от Дейр-эз-Зора и к югу от Ракки и ставший ареной ожесточенного сражения с боевиками ИГИЛ.