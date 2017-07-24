Россия разместила в Сирии военную полицию для наблюдения за зонами деэскалации

Россия начала размещать военную полицию в Сирии для контроля за соблюдением перемирия в двух недавно установленных зонах безопасности, сообщили в понедельник российские власти.

Как заявил генерал-полковник Сергей Рудской, российские силы развернули контрольно-пропускные и наблюдательные вокруг зон деэскалации на юго-западе Сирии и в пригороде Дамаска, Восточной Гуте.

В мае Россия, Иран и Турция согласовали план создания в Сирии четырех зон деэскалации в попытке урегулировать растянувшийся на шесть лет конфликт. В соответствии с этим планом, войска и воздушные силы сирийского президента Башара Асада должны прекратить операции в этих районах.

В четырех зонах деэскалации проживают около 2,5 миллиона человек.



Перемирие между войсками Асада и сирийскими повстанцами в Восточной Гуте было согласовано в субботу в Каире при посредничестве Египта.

Представители российских вооруженных сил заявили, что соглашение определяет «границы зоны деэскалации, места развертывания и полномочия сил контроля деэскалации, а также маршруты доставки населению гуманитарной помощи и свободного прохода жителей», сообщает информагентство ТАСС.

С 2011 года, когда антиправительственные протесты в Сирии вылились в гражданскую войну, в стране погибло свыше 330 000 человек.