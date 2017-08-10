Сергей Удальцов призвал бойкотировать президентские выборы

Российский активист Сергей Удальцов, на прошлой неделе вышедший на свободу после четырех с половиной лет в колонии, планирует продолжать давление на президента Владимира Путина и призвал бойкотировать предстоящие выборы.

Выступая в четверг на пресс-конференции, оппозиционер назвал российские выборы «нечестными» и призвал к их массовому бойкоту.

По его словам, власти РФ постоянно изменяют избирательное законодательство и не допускают неугодных кандидатов к участию в выборах.

40-летний Удальцов возглавлял запрещенную левую организацию в ходе уличных протестов 2011-2012 гг., направленных против третьего президентского срока Путина. В 2014 году он был признан виновным в подготовке массовых беспорядков и полностью отбыл назначенный ему срок лишения свободы.

В четверг Удальцов заявил, что будет избегать участия в уличных протестах, но продолжит противостоять правительству Путина и выступать в поддержку различных общественных инициатив.

«Было бы недальновидно сразу кричать и с шашкой наголо звать кого-то на улицы», – сказал он, добавив, что люди стали бы смеяться над ним, решив, что он слишком много времени провел в тюрьме и теперь снова призывает людей протестовать.

Отметив, что он не хочет принимать участия в уличных акциях, Удальцов, однако, сказал, что будет продолжать свою деятельность: «Я думаю, к осени вы услышите и про наши акции и про наши кампании».

Как ожидается, Владимир Путин будет вновь баллотироваться на мартовских президентских выборах. Его самым сильным оппонентом считается борец с коррупцией Алексей Навальный, который заявил о намерении баллотироваться, однако, возможно, ему не удастся это сделать из-за наличия непогашеной судимости.

Удальцов заявил, что поддерживать Навального на предстоящих выборах не будет.