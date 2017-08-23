Нетаньяху напомнил Путину об иранской угрозе

Усиление роли Ирана в сирийском конфликте представляет угрозу для Израиля, Ближнего Востока и всего мира, убежден премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

«Иран прилагает огромные усилия для того, чтобы упрочить свое присутствие в Сирии», – говорится в переведенном на русский язык заявлении Нетаньяху, которое было опубликовано на сайте Кремля.

«Мы не можем забыть ни на минуту, что Иран продолжает каждый день грозить уничтожением государству Израиль. Он вооружает террористические организации, поощряет, инициирует террор», – добавил Нетаньяху, беседуя с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи.

«Иран находится уже на продвинутой стадии контроля и влияния на Ирак, на Йемен. Он во многом на практике реально контролирует Ливан», – сказал он.

Путин в присутствии журналистов не прокомментировал заявления Нетаньяху относительно роли Ирана в Сирии.

Иран, как и Россия, активно поддерживает сирийский режим, сначала – в войне против повстанческих группировок, а затем и в борьбе с «Исламским государством».

Они также сотрудничают с ливанской группировкой «Хезболла», которая считается заклятым врагом Израиля.

В последние месяцы Россия взяла на себя роль главного переговорщика при создании зон деэскалации в Сирии, которые, как беспокоится Израиль, могут позволить войскам Ирана и «Хезболлы» усилить свое присутствие.

Россия вмешалась в сирийский конфликт в 2015 году, действуя на стороне президента Башара Асада.