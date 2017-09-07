Ураган «Ирма» приближается к Флориде

Жертвами урагана «Ирма» уже стали 10 человек на островах в Карибском бассейне. Первым из них стал житель принадлежащего Великобритании острова Ангилья. На острове Барбуда погиб ребенок, потерявшийся, когда его родители пытались найти убежище от урагана. Остальные жертвы зарегистрированы на принадлежащих Франции островах Сен-Мартен и Сен-Бартельми. Ранения различной степени тяжести получили 23 человека.

Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон заявил агентству Associated Рress, что поисковые и спасательные работы на островах продолжаются, не исключив, что число погибших может возрасти.

По оценкам синоптиков, ураган «Ирма», которому присвоена пятая категория, стал крупнейшим стихийным бедствием в регионе за все время наблюдений. Скорость ветра в эпицентре тропического шторма достигает 298 км/ч. Ураган вызвал повышение уровня моря на пять метров, а в прибрежной зоне высота волн достигала 12 метров. Менее, чем за сутки, выпала трехмесячная норма осадков.

На островах Сен-Мартен и Бурбуда разрушено более 90 процентов инфраструктуры. По словам председателя местного совета Дэниэля Гиббса, которые приводит агентство Reuters, «уничтожено почти 95 процентов домов». По оценке премьер-министра Антигуа и Барбуды Гастона Брауна, почти половина населения государства – 1800 человек – остались без крова.

В четверг тропический шторм обрушился на Пуэрто-Рико. По словам губернатора Рикардо Росселло, в результате удара стихии из строя выведено 74 процента всех электросетей, без электричества остались более миллиона человек.

Ожидается, что в ночь с пятницы на субботу ураган «Ирма» может достичь побережья Флориды. В штате объявлено чрезвычайное положение, в минувшую среду началась эвакуация прибрежных районов.