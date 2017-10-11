Кирстен Нилсен, вероятно, станет новым министром внутренней безопасности

Официальные лица в Белом доме сообщили в среду, что, как ожидается, президент Дональд Трамп номинирует Кирстен Нилсен, занимающую должность помощника главы аппарата Белого дома Джона Келли, на пост министра внутренней безопасности. Предполагается, что президент объявит об этом во второй половине дня в среду, сообщили, на условиях анонимности, источники в Белом доме.

Нилсен была главным помощником Джона Келли в период его пребывания на посту министра внутренней безопасности, а затем вместе с ним перешла на работу в Белый дом.