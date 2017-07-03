Ответ Катара Саудовской Аравии пока не предается гласности

Кувейт, взявший на себя роль посредника при разрешении дипломатических разногласий между Катаром и его соседями, попросил дополнительное время, а страны Персидского залива тем временем продолжают бойкот Катара.

Глава МИДа Катара в понедельник дал ответ на список требований, выдвинутых Саудовской Аравией и ее союзниками в Персидском заливе, продолжающими затянувшийся спор с Катаром. Срок исполнения требований, предъявленных Катару, продлен на 48 часов.

В понедельник министр иностранных дел Катара Шейх Мохаммед Абдель Рахман аль-Тани передал эмиру Кувейта Шейху Сабаху аль-Ахмаду аль-Сабаху написанное от руки письмо шейха Катара Тамима, сообщает государственное информагентство Катара.

Содержание письма пока не раскрывалось, однако ранее аль-Тани заявил, что все требования с большой вероятностью будут отвергнуты.

Кувейт, который прилагает усилия по достижению мирного разрешения введенной странами Персидского залива в отношении Катара блокады, в воскресенье, незадолго до истечения данного Катару на ответ срока, запросил дополнительное время.

Информация о перенесении крайнего срока до конца понедельника подтвердилась в согласованном заявлении, опубликованном в понедельник государственными новостными агентствами Кувейта и Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические и торговые отношения с Катаром 5 июня, обвинив правительство в Дохе в поддержке терроризма и союзе с Ираном.



Катар отверг обвинения других арабских стран, назвав их безосновательными. Министр иностранных дел этой небольшой страны Персидского залива шейх Мухаммед бин Абдель Рахман аль-Тани заявил, что требования Саудовской Аравии и ее партнеров, включая вывод турецких войск из Катара, закрытие принадлежащего Катару телеканала «Аль-Джазира» и понижение статуса отношений Катара с Ираном, невозможно выполнить без ущерба суверенитету страны.

Содержание письма и следующие шаги четырех стран, которые ввели бойкот Катара, будут обсуждаться в среду на встрече лидеров этих государств в Каире.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье провел отдельные телефонные переговоры с королем Саудовской Аравии Салманом, эмиром Катара Тамимом бин Хамад аль-Тани и наследным принцем Абу-Даби Мохаммедом бин Заид Аль Нахайяном.

Согласно заявлению Белого дома, в ходе обсуждений Трамп выразил обеспокоенность в связи с возникшими разногласиями и подчеркнул важность единства стран регионе, дискредитации экстремистской идеологии, а также необходимость пресекать финансирование террористических групп.

США поддержали посреднические усилия Кувейта в попытке разрешить разногласия между государствами Персидского залива. Вашингтон поддерживает тесные отношения с обеими сторонами конфликта. 5-ый флот ВМС США находится в водах Бахрейна, а наземная база в Катаре является самой крупной базой США в регионе. Кроме того, США заключили многомиллиардные сделки на поставку вооружений в Саудовскую Аравию, на завершение которых может повлиять исход возникших в регионе дипломатических разногласий.