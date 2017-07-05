Катар возлагает ответственность за кризис на Саудовскую Аравию и ОАЭ

В среду министр иностранных дел Катара обвинил Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты в том, что они ввели эмбарго в отношении этого арабского государства в Персидском залива. В тот же день представители нескольких арабских стран, которые разорвали отношения с Катаром, встретились в Каире, чтобы обсудить свои дальнейшие действия.



«Мы считаем, что всей этой кампанией просто управляют Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, и это те страны, которые нам необходимо задействовать, чтобы выяснить, каковы реальные проблемы и каковы реальные поводы для конфликта», – сказал шейх Мохаммед бин Абдулрахман аль-Тани, выступая в Лондоне перед аудиторией британского аналитического Центра Chatham House. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

Комментарии аль-Тани появились через месяц после того, как четыре арабские страны разорвали дипломатические и экономические связи с Катаром в связи с тем, что это государство якобы поддерживает экстремистские группировки. Власти Катара отрицают эти обвинения.