Спикер Палаты представителей обещает помочь Пуэрто-Рико

Спикер Палаты представителей США Пол Райан заявил в понедельник, что Конгресс намерен оказать помощь Пуэрто-Рико, который на прошлой неделе был опустошен ураганом «Мария».

«Сообщения и изображения из Пуэрто-Рико вызывают шок», – сказал Райан в своем заявлении.

«Конгресс работает с Администрацией, чтобы обеспечить необходимым ресурсам доступ на (эту) американскую территорию. Мы молимся о наших согражданах в Пуэрто-Рико и работаем над тем, чтобы у них было все, что нужно», – добавил спикер Палаты представителей.

В Пуэрто-Рико до сих пор нет электричества. В некоторых районах работают генераторы; наблюдаются перебои с мобильной связью. Официальные лица делают все возможное, чтобы обеспечить едой и водой тех, кто пострадал от самого разрушительного урагана за последние сто лет. В зоне бедствия оказались 3,4 миллиона человек.

В последние выходные десятки тысяч человек были эвакуированы из долины реки, которая находится ниже разрушающейся плотины. Это было сделано по рекомендации Национальной метеорологической службы. «Держитесь подальше или пострадаете», – предупредили синоптики. Экономическая ситуация в Пуэрто-Рико оставляла желать лучшего и до того, как по острову ударил ураган.

Помимо Пуэрто-Рико, «Мария» нанесла удар по другим островам Карибского моря. Двадцать семь человек погибли на острове Доминика, население которого составляет около 71000 человек. Три смерти были зарегистрированы на Гаити, две – во французской Гваделупе и одна – в Доминиканской Республике.