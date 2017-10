У половины пуэрториканцев по-прежнему нет доступа к чистой воде

Через полторы недели после того, как ураган «Мария» опустошил Пуэрто-Рико, около половины из 3,4 миллиона жителей острова до сих пор не имеют доступа к чистой питьевой воде, а 95 процентов живут без электроэнергии. Об этом сообщило Министерство обороны США.

Вместе с тем губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росельо заявил в субботу, что некоторые восстановительные работы уже проведены. По его словам, открыта 51 из 60 больниц острова, а аэропорты и морские порты принимают грузы.

«Работают 100 процентов наземных телефонных линий, хотя надежной телекоммуникационной сети пока нет, мы восстановили только 33 процента», – сказал Росельо.

Губернатор сообщил, что ведутся работы по расчистке дорог, но в некоторых районах нанесенные ураганом разрушения затрудняют поездки.

Министерство обороны США сообщило, что 100 грузовиков с дизельным топливом и бензином к понедельнику прибудут на барже в Сан-Хуан – столицу и крупнейший город острова. Ранее звучали жалобы, что продовольствие и товары первой необходимости не развозятся по острову из-за дефицита грузовиков и водителей грузовиков.

Жизнь на острове по-прежнему тяжела. Несмотря на изнуряющую жару, местные жители выстраиваются в очереди, чтобы получить газ, продовольствие и наличные деньги.

Корреспондент «Голоса Америки» Селия Мендоса передает из Пуэрто-Рико, что все магазины принимают только наличные, потому что из-за отсутствия электричества не работает оборудование для работы с кредитными картами. К банкоматам выстраиваются огромные очереди, сообщает она. Люди надеются получить свои деньги до выключения генераторов банкоматов при закрытии банков.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье вновь обрушился с критикой на мэра города Сан-Хуан Кармен Юлин Круз, выразившую недовольство действиями администрации Трампа по ликвидации последствий урагана.

«Мы проделали большую работу в условиях практически невероятной ситуации в Пуэрто-Рико. Не считая фейковых новостей и политически ангажированных неблагодарных людей, люди начинают осознавать, какую удивительную работу проделало Федеральное управление по чрезвычайным ситуациям и наши замечательные военные», – написал он в воскресенье в «Твиттере». Под «политически ангажированными неблагодарными людьми», вероятно, подразумевалась Круз.

