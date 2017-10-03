Трамп в Пуэрто-Рико

Президент США Дональд Трамп во вторник посетил Пуэрто-Рико впервые с тех пор, как эта территория пострадала от разрушительного урагана «Мария», и высоко оценил федеральные усилия по восстановлению.

«За всю свою жизнь я ни разу не видел, чтобы люди работали так упорно», – заявил Трамп, встретившись с представителями федеральных и местных властей на авиабазе Национальной гвардии.

На протяжении всей встречи Трамп давал высокие оценки усилиям вооруженных сил и федеральных властей, не уточняя, каких именно результатов удалось достичь, и не упоминая планы по возвращению острова в относительно нормальное состояние.

«В Техасе и Флориде все идет на пять с плюсом, и я думаю, что мы столь же успешно справляемся и с ситуацией в Пуэрто-Рико, которая на самом деле гораздо серьезнее», – сказал Трамп журналистам, выступая на южной лужайке Белого дома перед тем, как вылететь в Сан-Хуан вместе с первой леди Меланией Трамп.

В программе визита – встречи с политическими лидерами Пуэрто-Рико, в том числе, возможно, и с мэром Сан-Хуана, демократом Кармен Юлин Круз, ранее гневно отреагировавшей на заявление представителя администрации о том, что усилия по восстановлению острова представляют собой «хороший новостной сюжет».

Трамп считает, что мэр, возможно, изменила свою точку зрения на реакцию Вашингтона. «Я думаю, она многое осознала и поняла, какую огромную работу мы проделали, и люди это видят», – сказал президент.

Трамп признал, что предстоит сделать еще много, и призвал местное население приложить больше усилий, чтобы обеспечить поступление помощи в изолированные районы.

«На местном уровне они должны больше нам помогать. Но скажу вам, службы экстренного реагирования, военные, Федеральное управление по чрезвычайным ситуациям, проделали невероятную работу в Пуэрто-Рико», – заявил Трамп.

В ходе пятичасового визита Трамп встречается с губернатором Пуэрто-Рико Рикардо Росельо, военным персоналом и пострадавшими от шторма. В программе пребывания на острове – переговоры с Кеннетом Мэппом – губернатором Американских Виргинских островов, на которые тоже обрушился ураган «Мария».

Росельо в понедельник сказал журналистам в Сан-Хуане, что более чем 720 из 1100 заправочных станций острова возобновили свою работу и он рассчитывает, что в ближайшие дни поступят новые поставки топлива. Пуэрто-Рико получает топливные ресурсы с континентальной территории США.

По словам губернатора, более половины объектов водоснабжения и канализации все еще не работает. Федеральные и местные власти совместными усилиями стараются поддерживать в рабочем состоянии 50 из 69 больниц острова. Он добавил, что во вторник или среду на остров должен прибыть американский плавучий госпиталь Comfort.

Росельо в целом положительно оценил реакцию администрации Трампа на ураган, несмотря на критику мэра Круз и многих жителей, которые считают, что из-за медленных темпов оказания помощи подвергаются опасности жизни тысяч жертв урагана.

Трамп в субботу выступил с ответной критикой в адрес мэра, заявив, что демократы «сказали ей говорить гадости Трампу».

Круз, чей дом также пострадал от урагана, в настоящий момент живет с семьей в одном из временных убежищ.

«Есть лишь одна цель – спасать жизни, – сказала Круз в воскресном интервью телеканалу АВС, отвечая на вопрос о комментариях Трамп в ее адрес. – Любой диалог должен приносить результаты. Все, что я делала на прошлой неделе, да и на этой, – это просила о помощи».