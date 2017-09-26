Трамп посетит пострадавший от урагана Пуэрто-Рико

Президент США Дональд Трамп объявил, что посетит Пуэрто-Рико в следующий вторник – спустя почти две недели после того, как эта островная территория пострадала от разрушительного урагана «Мария».

«Пуэрто-Рико требуется много денег, я поеду туда во вторник (5 октября), – заявил Трамп, выступая перед законодателями. – Это первый день, когда можно сделать это, не нарушая работу служб экстренного реагирования и не мешая их усилиям, чтобы помочь людям».

В понедельник Трамп в серии твитов заявил, что масштабы ущерба от урагана отчасти связаны с инфраструктурой Пуэрто-Рико. Он также отметил, что необходимо предпринять меры в связи с долговым кризисом территории, однако из его постов неясно, что конкретно это значит.

Мэр столицы Пуэрто-Рико, Сан-Хуана, Кармен Юлин Крус во вторник заявила в интервью CNN, что это две отдельные проблемы. Она признала, что у Пуэрто-Рико есть долги, однако отметила: «Нельзя ставить долги выше людей, нужно ставить людей выше долгов».

Губернатор Пуэрто-Рико предупредил, что острову грозит «гуманитарный кризис» из-за недавних двух ураганов, если правительство США в скорейшие сроки не окажет ему помощь.

«Пуэрт-Рико – часть Соединенных Штатов. Необходимо предпринять срочные меры», – сказал Росельо на пресс-конференции в Сан-Хуане в понедельник.

«Мощность этого и двух прошлых ураганов была беспрецедентной», – добавил он, отметив, что долг Пуэрто-Рико еще до урагана составлял более 70 миллиардов долларов.

В Пуэрт-Рико по-прежнему нет электроснабжения, за исключением генераторов, а телефонная связь работает с перебоями. Власти с трудом успевают обеспечивать продовольствием и водой жителей, пострадавших от самого мощного шторма за столетие.

Спикер Палаты представителей Пол Райан в понедельник заявил, что Конгресс нацелен помочь Пуэрто-Рико, назвав «удручающими» картины разрушений на острове.