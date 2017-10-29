Губернатор Пуэрто-Рико призвал разорвать контракт на восстановление энергоснабжения

Губернатор Пуэрто-Рико – американской территории, месяц назад серьезно пострадавшей от урагана, – в воскресенье призвал немедленно аннулировать контракт на восстановление энергоснабжения острова в связи с многочисленными вопросами о маленькой компании, получившей подряд на эту работу.

Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росельо заявил, что совет директоров островной энергетической компании должен отменить договор стоимостью 300 миллионов долларов, заключенный с Whitefish Energy Holdings – до этого малоизвестной ремонтной компанией из Монтаны. При этом несколько дней назад губернатор поддержал контракт, заключенный без публичного тендера, который позволил бы другим компаниям бороться за этот подряд.

По словам Росельо, контракт с Whitefish Energy стал отвлекающим фактором после вопросов, возникших у критиков из энергетической индустрии, Конгресса и Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям.

Росельо сообщил, что на данный момент компания получила по крайней мере 8 миллионов долларов.

Некоторые законодатели-демократы в Вашингтоне задались вопросом о возможном влиянии администрации президента Дональда Трампа в выдаче подряда. Компания Whitefish Energy расположена в одноименном городе Уайтфиш в Монтане – родном городе министра внутренних дел Райана Зинки.

Министерство внутренней безопасности сообщило, что открыло расследование о заключении контракта и в рамках него изучит любые «неуместные отношения».