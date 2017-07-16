Тысячи поляков вышли на акции протеста против судебной реформы

В Варшаве в воскресенье состоялись многотысячные демонстрации, участники которых протестовали против вызывающей острые дискуссии судебной реформы, в которой они усматривают угрозу независимости судов.

По данным полиции, в демонстрациях в польской столице приняло участие около 4500 человек, которые скандировали: «Мы защищаем демократию!», размахивая флагами ЕС и Польши. Более скромные акции состоялись в других городах по всей стране.

Одобренный на прошлой неделе закон наделяет законодателей главенствующей ролью в вопросе о назначении судей. По мнению оппозиционных партий и правозащитных организаций, в результате этого шага судьи могут стать объектами политического влияния.

Воскресные демонстрации стали очередной акцией антиправительственных протестов, которые проходят в стране с тех пор, как консервативная и популистская партия «Закон и справедливость» пришла к власти в 2015 году.

Новый закон вызвал критику со стороны Евросоюза, руководство которого утверждает, что закон нарушает принцип независимости судей.

Напомним, что Польша – относительно молодая демократия: в 1989 году здесь была свергнута власть коммунистов. В 2004 году страна вступила в ЕС.