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Тысячи поляков вышли на акции протеста против судебной реформы

Демонстрация перед зданием парламента страны, участники которой протестовали против вызывающей острые дискуссии судебной реформы. Варшава, Польша. 16 июля 2017 г.

Демонстранты выступили против законопроекта, в котором они усматривают посягательство на независимость судебной власти

В Варшаве в воскресенье состоялись многотысячные демонстрации, участники которых протестовали против вызывающей острые дискуссии судебной реформы, в которой они усматривают угрозу независимости судов.

По данным полиции, в демонстрациях в польской столице приняло участие около 4500 человек, которые скандировали: «Мы защищаем демократию!», размахивая флагами ЕС и Польши. Более скромные акции состоялись в других городах по всей стране.

Одобренный на прошлой неделе закон наделяет законодателей главенствующей ролью в вопросе о назначении судей. По мнению оппозиционных партий и правозащитных организаций, в результате этого шага судьи могут стать объектами политического влияния.

Воскресные демонстрации стали очередной акцией антиправительственных протестов, которые проходят в стране с тех пор, как консервативная и популистская партия «Закон и справедливость» пришла к власти в 2015 году.

Новый закон вызвал критику со стороны Евросоюза, руководство которого утверждает, что закон нарушает принцип независимости судей.

Напомним, что Польша – относительно молодая демократия: в 1989 году здесь была свергнута власть коммунистов. В 2004 году страна вступила в ЕС.

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