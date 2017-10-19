Филиппинские военные сообщили об уничтожении командира ИГ на юге страны

Филиппинское военное руководство сообщило, что ранее на этой неделе при освобождении города Марави на юге страны правительственными войсками предположительно был убит один из командиров «Исламского государства».

Уроженец Малайзии Махмуд Ахмад был в числе около 20 боевиков, убитых в перестрелке утром в понедельник. Как сообщил представитель вооруженных сил, они уверены в гибели Ахмада на основании показании двух заложников, спасенных после перестрелки. Однако его смерть не может быть подтверждена до тех пор, пока не будет обнаружено его тело и не будет проведен анализ ДНК.

Ахмад был близким соратником Иснилона Хапилона, который являлся лидером ИГ в Юго-Восточной Азии вплоть до этой неделе, когда он был убит в результате военной операции вместе с другой ключевой фигурой в руководстве ИГ, Омархайамом Мауте. Предполагается, что Ахмад занимался распределением средств и бойцов для укрепления осады города Марави с населением 200 000 человек, расположенного на преимущественно мусульманском южном острове Минданао.

Эксперты полагают, что Ахмад занял бы место Хапилона в качестве лидера ИГ в регионе.

С 23 мая, когда филиппинские силы безопасности начали миссию с целью арестовать Хапилона, в Марави погибли более 1000 человек. Рейд был сорван, когда в город ворвалась большая группа боевиков, принявшись сжигать дома и католические церкви и захватывать заложников. Значительная часть города разрушена в ходе авиаударов, проводившихся с целью прекратить осаду.

Президент Филиппин Родриго Дутерте, посетив во вторник Марави, провозгласил город «освобожденным от террористического влияния». Военные по-прежнему вступают в периодические столкновения с оставшимися небольшими группами боевиков.

Южные районы Филиппин, в особенности богатый природными ресурсами, но бедно живущий Минданао, давно являются рассадниками радикального исламизма, в том числе связанной с «Аль-Кайдой» группировки «Абу Сайаф» и других подобных организаций.