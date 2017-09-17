Белый дом: Трамп не отказывается от выхода из Парижского соглашения по климату

Белый дом сообщил, что президент Дональд Трамп не отказался от намерений вывести США из Парижского соглашения по глобальным изменениям климата, если в него не будут внесены «проамериканские условия».

Белый дом в субботу вновь озвучил позицию Трампа по экологическим вопросам, после публикации Wall Street Journal, в которой утверждалось, что представители администрации Трампа заявили на саммите по вопросам потепления климата в Монреале, что США не будут выходить из Парижского соглашения, и вместо этого предложили вновь включиться в работу в рамках международного соглашения о борьбе с изменениями климата.

Журналист Wall Street Journal Эмре Пекер написал, что «многие официальные лица» на глобальном саммите по вопросам потепления подтвердили предположительное изменение позиции, выраженное представителями США на саммите.

Издание сообщило, что представители США в Монреале «во главе со старшим советником Белого дома Эвереттом Айзенстадтом, заговорили о пересмотре целей США в области изменения климата… послав сигнал о компромиссе, который позволит оставить США за столом переговоров, даже если это будет означать ослабление международных усилий». Издание сообщило, что об этом ему рассказали двое участников саммита.

«Многие участники встречи в Монреале сказали, что подход Айзенстадта дал дополнительный повод для оптимизма сторонникам Парижского соглашения, несмотря на то, что он, вероятно, приведет к значительному снижению амбиций США по снижению выбросов парниковых газов», – написала газета.

Еврокомиссар по вопросам климата и энергетики Мигель Ариас Каньете сказал после саммита, что «США заявили, что не будут добиваться пересмотра Парижского соглашения, но попытаются пересмотреть условия, на которых они могли бы работать в рамках данного соглашения».

Однако пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс высказала другое мнение вскоре после заявления Каньете.

«Наша позиция по Парижскому соглашению не изменилась, – написала она в Твиттере. – Президент США четко дал понять, что США выходят из него, если мы не получим проамериканские условия».