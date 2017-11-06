«Райский архив»: в СМИ попали документы о финансовых уловках политических элит

Министр торговли США Уилбур Росс заявил в понедельник, что в его деловых связях с ближним кругом российского президента Владимира Путина «нет ничего предосудительного».

Напомним, что, как явствует из недавно обнаруженных документов, а также ряда официальных заявлений по вопросам этики, Росс, 79-летний промышленник-миллиардер, является держателем 31 процента акций на сумму от двух до десяти миллионов в судоходной фирме Navigator Holdings, связанной с зятем Путина и с олигархом, являющимся партнером Путина по дзюдо и находящимся под санкциями.

«Я думаю, что медиа сделали из этого намного больше, чем оно того заслуживает», – заявил Росс в кулуарах проходящей в Лондоне бизнес-конференции.

Напомним, что в воскресенье СМИ всего мира опубликовали обширный архив финансовых документов, описывающих, на какие хитрости идут видные политики и другие богатые люди, чтобы скрыть свои богатства от налоговых органов.

Пакет документов, получивший название «Райский архив», содержит более 13 миллионов файлов, большинство из которых принадлежит юридической компании Appleby, базирующейся на Бермудских островах.

В документах, часть из которых относятся к периоду 70-летней давности, отражены различные, преимущественно законные, уловки, на которые идут политики и известные медиа-фигуры, чтобы защитить свои активы с помощью оффшорных схем.

Так, из уже опубликованных документов стало известно, каким образом миллионы долларов из личного состояния британской королевы оказались на Каймановых островах. Архив также содержит информацию об оффшорных сделках высокопоставленных членов кабинета президента Трампа и многомиллионных инвестициях российских государственных финансовых институтов в компании Twitter и Facebook.

В материалах также есть отсылки к советнику канадского премьер-министра Джастина Трюдо Стивену Бронфману, который помог перевести миллионы долларов через сложную схему оффшорных счетов.

Компания Appleby утверждает, что провела расследование по содержанию «Райского архива» и не нашла «никаких свидетельств нарушений», ни со своей стороны, ни со стороны своих клиентов.

«Мы юридическая фирма, которая предоставляет клиентам консультации по легитимным и законным способам ведения бизнеса. Мы не терпим незаконного поведения», – приводит газета Guardian слова представителей компании.

«Райский архив» – вторая по величине массовая утечка данных, напоминающая «Панамский архив», пакет документов компании Mossack Fonseca, попавший в СМИ в прошлом году и также демонстрировавший, как богатые люди пользуются тайными оффшорными счетами, чтобы уклониться от уплаты налогов.

Среди журналистов, работающих с «Райским архивом», оказался корреспондент «Голоса Америки» Рэй Чото. По его словам, этот архив содержит больше файлов, чем «Панамский», и над ним работают больше журналистов.