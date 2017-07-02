Группа сенаторов США посетила Пакистан

Группа ключевых американских сенаторов во главе с Джоном Маккейном в воскресенье посетила Пакистан, где законодатели встретились с высшими правительственными и военными чиновниками, чтобы обсудить с ними двусторонние связи, сотрудничество в области борьбы с терроризмом и усилия по установлению мира и безопасности в Афганистане.

Визит состоялся в то время, когда администрация президента Дональда Трампа готовится обнародовать свою новую стратегию в Афганистане, и на фоне обвинений в адрес Пакистана – в том, что убежища на его территории помогают Талибану продолжать и активизировать подрывную деятельность.

Американские сенаторы провели обстоятельные переговоры в министерстве иностранных дел, где пакистанскую делегацию возглавил советник по внешней политике Сартаж Азиз, согласно официальному сообщению, распространенному после встречи.

В документе говорится, что Азиз рассказал американским законодателям об успехах пакистанских сил безопасности в борьбе с терроризмом и проинформировал их о том, что «террористические сети были ликвидированы, а их убежища – уничтожены».

Советник заявил гостям, что Пакистан рассчитывает на «конструктивную» работу с Соединенными Штатами, направленную на установление стабильности в Афганистане и процветание этой страны.

Он отметил, что Исламабад также готов укреплять и углублять партнерские отношения с Вашингтоном для противодействия «расширению присутствия в регионе» террористов «Исламского государства».

В заявлении пакистанской стороны приводятся слова Маккейна, возглавляющего сенатский Комитет по вооруженным силам. Согласно этому заявлению, сенатор дал высокую оценку вкладу Исламабада в борьбу с терроризмом, поблагодарил его за понесенные жертвы и подчеркнул важность дальнейшего взаимодействия между двумя странами.

Позднее американская делегация встретилась с начальником штаба пакистанской армии генералом Камаром Джаведом Баджвой в Равалпинди, где находится штаб вооруженных сил Пакистана.

Стороны пришли к соглашению о необходимости сотрудничества в сфере безопасности и координации усилий между Пакистаном и Афганистаном, говорится в заявлении военных, выпущенном вечером в воскресенье.

В состав американской делегации вошли сенаторы Линдси Грэм, Элизабет Уоррен, Дэвид Пердью, Шелдон Уайтхаус и другие.

Предполагаемые связи Пакистана с Талибаном в Афганистане и союзником талибов, сетью «Хаккани», долгое время являются источником напряженности в отношениях между Вашингтоном и Исламабадом.

Эти обвинения также привели к ухудшению отношений между Исламабадом и Кабулом, хотя пакистанские официальные лица их отвергают.