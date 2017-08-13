Взрыв смертника в Пакистане: 15 человек погибли, около 40 ранены

В результате подрыва террористом смертником взрывного устройства, на юго-западе Пакистана в субботу вечером погибли по меньшей мере 15 человек, включая солдат и гражданских лиц.

Инцидент произошел в столице провинции Белуджистан – Кветте. Представители властей и очевидцы сообщили, что смертник с взрывчаткой на мотоцикле врезался в военный грузовик, перевозивший солдат.

В результате взрыва в районе, где принимаются повышенные меры безопасности, около 40 человек получили ранения, сообщил министр внутренних дел Белуджистана Сарфраз Бугти. По его словам, несколько раненых находятся в критическом состоянии.

«Под ударом оказался военный грузовик. Имеются 15 жертв, которые геройски погибли. Около 40 человек получили ранения. Спасательная операция завершена, раненые отправлены в больницы. На месте работает группа по обезвреживанию взрывных устройств и собирает информацию», – сказал министр.

Военные заявили, что в результате подрыва устройства зажигательного типа загорелись несколько стоявших рядом автомобилей.

Теракт в Кветте произошел накануне Дня независимости Пакистана, который отмечается в понедельник. В стране усилены меры безопасности, а улицы крупных городов по вечерам в предпраздничные дни обычно заполнены людьми.

Пока никто не взял на себя ответственность за инцидент, однако экстремисты, связанные с запрещенным в стране Талибаном, часто приписывают себе взрывы смертников и берут ответственность за другие атаки боевиков.