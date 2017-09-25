Пакистан и Россия начали совместные контртеррористические учения «Дружба-2017»

Пакистанские и российские военнослужащие начали совместные контртеррористические учения в горах и лесах Карачаево-Черкесии.

В двухнедельных учениях под названием «Дружба-2017» задействовано более 200 военнослужащих из обеих стран, преимущественно из спецподразделений. Как сообщают пакистанские военные, в ходе учений будут отрабатываться освобождение заложников, а также оцепление и досмотр.

«Совместные учения расширят и еще больше укрепят военные связи между странами и позволят поделиться опытом пакистанской армии в борьбе с терроризмом», – говорится в заявлении пакистанской стороны.

Позднее на этой неделе должны завершиться продолжавшиеся почти три недели совместные военно-воздушные учения Китая и Пакистана. Представитель ВВС Китая назвал их «рутинными».

Укрепление политических, экономических и оборонных связей Пакистана с Китаем, а также зарождение альянса с Россией происходит на фоне обострения напряженности в отношениях Исламабада с США.

Напряженность вызвана обвинениями США в том, что Пакистан прилагает недостаточно усилий для борьбы с действующими на его территории террористами, которые совершают нападения на американские войска в Афганистане подрывают мирные усилия в стране.

Двусторонние отношения достигли нового антирекорда после того, как президент США Дональд Трамп в прошлом месяце произнес речь, в которой обвинил Исламабад в том, что он не уничтожает убежища террористов на своей территории. Власти США также пригрозили, наряду с другими мерами, понизить статус Пакистана как союзника, не входящего в состав НАТО.

Исламабад незамедлительно отверг эти обвинения, заявив, что в связи с постоянными военными операциями на его территории нет убежищ террористов, и что Вашингтон делает из Пакистана «козла отпущения» из-за собственных «провалов» в Афганистане.

Пакистан провел первые совместные учения с Россией в конце прошлого года. Они также были посвящены борьбе с терроризмом.

Учения стали результатом соглашения о сотрудничестве в сфере обороны, которое две страны подписали в 2014 году, сняв давнее российское эмбарго на поставки оружия в Пакистан.

«Историческое» соглашение позволило продать Пакистану боевые вертолеты Ми-35, несмотря на возражения Индии, давнего союзника Москвы и заклятого врага Пакистана.

Как ожидается, конец учений совпадет с намеченным на 4 октября официальным визитом в Россию главы пакистанских вооруженных сил, генерала Камара Джаведа Баджвы.

Как заявил официальный представитель МИД Пакистана Нафиз Закария, этот визит – часть регулярного общения между сторонами на высоком уровне, которое «создает условия для превращения политической воли в значимое партнерство, в особенности в сфере обороны».